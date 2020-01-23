Власти регионов попросят проконтролировать отсутствие долгов по зарплате

Власти регионов попросят взять под личный контроль вопросы своевременной выплаты зарплаты на своей территории. Соответствующая мера содержится в документах правительственной комиссии по профилактике правонарушений, с которыми ознакомилась Москва 24. В Госдуме полагают, что это послужит целям комплексной борьбы с бедностью, о которых шла речь в послании президента Федеральному собранию.

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Рекомендация будет направлена "высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ". О проведенной работе чиновникам нужно будет проинформировать Роструд до 10 июня этого года.

Чтобы добиться выплаты зарплат в срок в организациях и на предприятиях, властям регионов предлагается "усилить взаимодействие с заинтересованными структурами". Для этого придется начать или усилить работу "межведомственных рабочих групп по погашению задолженности".

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов позитивно оценил предлагаемые меры. "Чем лучше будут выплачивать заработную плату, тем лучше будет нашим гражданам. Но нужно, чтобы это было выполнено не для галочки, а чтобы была реальная работа. И результаты этой работы должны быть оценены и сделаны соответствующие выводы, как регионы отработали", – сказал Нилов Москве 24.

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По его словам, основная ответственность, конечно, лежит на работодателе. "Но если у нас стоит общая цель, обозначенная в послании президента, – это борьба с бедностью, повышение качества жизни, продолжительности жизни, демография, то все это необходимо реализовывать, исключительно используя все полномочия всех властных структур", – заявил он.

По его словам, регионы могут использовать различные рычаги воздействия на работодателя-должника: учитывать его поведение в выплате зарплат при принятии решений о выдачи банковских гарантий, льготных кредитов, включении организации в тот или иной региональный проект, заключении инвестиционного соглашения и т. п.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долга по зарплате.

Теперь трудовые инспекторы смогут напрямую направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате. Решение будет сразу оформляться в виде исполнительного документа.

Если работодатель не согласен с трудовыми инспекторами, у него будет 10 дней на то, чтобы обжаловать их решение. Если оно не было обжаловано и исполнено, со счета работодателя принудительно спишут деньги.

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Наталья Корчмарек