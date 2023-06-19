"Le Пивозавр": как в Сети отреагировали на залпом выпившего бутылку пива Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон залпом опустошил бутылку пива во время празднования победы клуба "Тулуза" в чемпионате страны по регби. Французский лидер сделал это под одобрительные выкрики спортсменов. Рассказываем, как на проявления чувств Макрона отреагировали пользователи соцсетей.



"Очень теплый момент"

Фото: youtube.com/Le Parisien

Президент Франции Эммануэль Макрон выпил залпом бутылку пива после финального матча плей-офф чемпионата страны по регби, в котором "Тулуза" победила "Ла-Рошель" со счетом 29:26. После игры глава государства пришел в раздевалку к триумфаторам, чтобы поздравить их с очередным титулом. "Тулуза" установила национальный рекорд, став чемпионом в 22-й раз.

Макрон прямо перед телекамерами взял бутылку пива, подняв тост за победителей, и выпил ее до дна под одобрительные крики регбистов.

"В раздевалке был очень теплый момент, спонтанный, очень прямой. Президенту было предложено осушить маленькую бутылку пива, и он сделал это через несколько секунд", – заявил мэр Тулузы Жан-Люк Мудэнк, который сопровождал французского лидера.

Эммануэль Макрон не в первый раз попадает в объективы во время распития "пенного". Например, в марте 2023 года в Сети появилось видео, где президент Франции отдыхает с бутылкой пива в одном из ночных клубов Киншасы – столицы Конго. При этом Макрон, по собственному признанию, в повседневной жизни предпочитает вино.

В феврале 2018 года во время интервью радиостанции France Info он рассказал, что употребляет напиток днем и вечером. Тогда же французский президент выступил против того, чтобы ставить вино в один ряд с крепким алкоголем.



"Опять будет Путину звонить"

Пользователи соцсетей оставили под роликами, где Эммануэль Макрон выпивает залпом бутылку пива, десятки гневных комментариев. По их мнению, его поведение не соответствовало статусу президента республики.

"Этот парень позорит Францию", – написал в Twitter пользователь Huskyly. "Ух! Какой пример! Алкоголь больше не опасен для здоровья? С каких это пор?" – удивился Eponine MG. "Образ президента республики. Без комментариев", – отметил Mme-Zep-Doux-Loup. "Черт, мы так низко упали. Этот парень – президент… Я не могу поверить в то, что вижу. Позор", – поделился Bourgignon.





пользователь Twitter marauchi Разве для президента не существует увольнения за серьезные проступки? Ведь законодательно запрещено пить на работе.

Также некоторые иронизируют на тему того, что Макрон действительно в чем-то талантлив. "Это официально – он профессионал. Выпивает 330 миллилитров менее чем за 20 секунд", – признал MonstroQ. "Ну ладно, он хорош хотя бы в чем-то одном. А то у меня были сомнения", – отметил MrTchoup. "Это все, на что способны западные лидеры", – считает Arun Mukherjee.

Поступок Макрона обсуждают и в российском сегменте интернета. Многие пользователи также не поняли, зачем французский президент предстал перед всем миром в таком свете. "Франции есть чем "гордиться", – написал в соцсети "ВКонтакте" пользователь с ником Пашка Шестопалов. "Это сильно! Это настоящее доказательство, что это самый-самый президент!" – прокомментировала Татьяна Мельникова, сопроводив запись смеющимися смайликами. "Le Пивозавр", – пошутил Николай Зубков. "Когда я выпиваю бутылку залпом, все смотрят осуждающе", – недоумевает Игорь Леопольдович.





пользователь "ВКонтакте" Константин Запарожец Опять будет Путину звонить.

"Как же сильно его обидело, что Владимир Владимирович с ним говорить не хочет. До сих пор бедолага смириться не может", – добавил Петр Калинин.

При этом другая часть пользователей признают, что Макрону, как и любому человеку, свойственны слабости. Поэтому они не видят ничего предосудительного в том, что президент отпраздновал победу с небольшим количеством спиртного.

