Процесс Brexit запустят в Великобритании в последнюю неделю марта

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Процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее появились сообщения о том, что процесс Brexit может стартовать уже на этой неделе.

На Даунинг-стрит эту информацию опровергли, уточнив, что статью 50 Лиссабонского договора, которая служит формальным основанием для запуска Brexit, введут в действие в последнюю неделю марте, как и планировала Тереза Мэй.

Представитель канцелярии британского премьер-министра также назвал беспочвенным предположение о том, с началом процесса Brexit решили подождать до конца месяца из-за заявления шотландских властей о планах организовать повторный референдум о независимости Шотландии.