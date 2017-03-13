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В мире

13 марта 2017, 21:07

Процесс Brexit запустят в Великобритании в последнюю неделю марта

политика Великобритания Brexit жизнь в мире

Фото: Zuma\TASS\Emmanuele Contini

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее появились сообщения о том, что процесс Brexit может стартовать уже на этой неделе.

На Даунинг-стрит эту информацию опровергли, уточнив, что статью 50 Лиссабонского договора, которая служит формальным основанием для запуска Brexit, введут в действие в последнюю неделю марте, как и планировала Тереза Мэй.

Представитель канцелярии британского премьер-министра также назвал беспочвенным предположение о том, с началом процесса Brexit решили подождать до конца месяца из-за заявления шотландских властей о планах организовать повторный референдум о независимости Шотландии.

Ранее о том, что Великобритания окончательно покинет Евросоюз до конца марта 2019 года, заявил британский премьер по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он призвал депутатов парламента поддержать законопроект о выходе страны из ЕС. Дэвис отметил, что такое решение было принято народом в июне 2016 года.


Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия.

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