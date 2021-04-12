Эксперты объяснили исключение из партии единоросса, мусорившего во Владивостоке

В Приморье единоросса исключили из партии из-за скандала с мусором: мужчина на обочине выкинул пустую канистру, а после уехал. Резонансный ролик разлетелся в соцсетях, вызвав волну общественного негодования. Местные власти назвали такое поведение дискредитирующим партию. Разбираемся, нужно ли жестко наказывать политиков за проступки.



Скандал из-за канистры

В марте текущего года в соцсетях разлетелось видео из Владивостока, на котором мужчина, не утруждая себя поиском урны, достал из своего Mercedes пустую канистру из-под масла и выкинул ее на обочину, а затем уехал. В водителе элитного автомобиля жители узнали руководителя международного партийного центра "Единой России" Игоря Хрущева.

Ролик вызвал такую бурю негодования, что история дошла до губернатора Приморья, секретаря регионального отделения "ЕР" Олега Кожемяко. Тогда же он просил снять с должности нарушителя чистоты, однако с решением почему-то затягивали. Сам виновник происшествия свои действия никак не прокомментировал.

По словам губернатора, поступок Хрущева дискредитирует партию и проект "Чистая страна" (федеральный проект, направленный на эффективное решение экологических проблем), который она реализует в Приморском крае. В своих соцсетях Кожемяко опубликовал видео под заголовком "Недостойных в наших рядах не будет".





Олег Кожемяко губернатор Приморского края За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключен из партии.

Чуть позже в пресс-службе приморского регионального отделения "ЕР" сообщили, что Хрущев смещен со всех руководящих постов. Такое решение приняли 12 апреля на заседании президиума регионального политсовета. В свою очередь, Кожемяко выразил надежду, что подобных проволочек коллеги больше не допустят.



Урок для всех?

Политолог Александр Асафов в беседе с Москвой 24 поддержал решение исключить Хрущева из партии. По словам эксперта, наказание соответствует его поступку.

"Подобные люди должны быть образцом, в том числе и в личном поведении. Если на работе человек ведет себя одним образом, а в обычной жизни позволяет себе вещи, которые, будучи на службе, он бы осудил, то, конечно, у этого должны быть такие последствия", – объяснил Асафов.





Александр Асафов политолог Я думаю, что в дальнейшем люди наконец осознают, что принадлежность к власти – это определенным образом служение, соответственно, оно несет за собой определенные ограничения. Это не просто работа, после которой можно вести себя как хочется, как свойственно привычкам человека. Такой человек должен быть примером, а не антипримером.

В свою очередь, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Ирина Колесникова в беседе с Москвой 24 заявила, что в целом экологическая культура в России, по ее мнению, находится на низком уровне. Специалист предположила, что это национальная особенность. Однако человек публичный должен контролировать свое поведение куда серьезнее, "чем простой смертный", считает она.

"Если бы мы демонстрировали такую нетерпимость к нарушению норм экологического поведения регулярно, тогда это было бы в порядке вещей (такие наказания. – Прим. ред.). А в данном случае есть подозрения, что такое отношение может быть избирательным. Да, конечно, политик должен, но все ли политики несут наказание за такого рода грехи. В этом есть большие сомнения", – объяснила Колесникова.

По словам эксперта, эта ситуация может стать уроком для всех, но при условии, что подобные меры применялись бы ко всем представителям власти. "Одного можно мягко пожурить, пальчиком погрозить – не делай так больше. А по отношению к другому применить более жесткие меры", – добавила она.

Отсюда возникают сомнения в справедливости такого наказания, заключила Колесникова.