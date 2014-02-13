Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 18:28

Город

В поликлинике на юго-востоке Москвы открылись "курсы для гипертоников"

Фото: ИТАР-ТАСС

Уроки по обучению больных гипертонией проводятся для жителей ЮВАО в поликлинике №109

На занятиях, которые проводятся каждую вторую субботу месяца с 10/00 до 12.00 в конферец-зале, врачи рассказывают пациентам о причинах заболевания и факторах риска его развития, а также пытаются воспитать в них более сознательное отношение к оздоровлению, передает в четверг "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Георгия Голухова.

Ссылки по теме


По его словам, на этих курсах медики обучают своих подопечных методам здорового питания, основам немедикаментозного и медикаментозного лечения, правилам измерения и контроля артериального давления.

По желанию слушателей на "Школу здоровья" приглашают врачей смежных специальностей, например, гастроэнтеролога, уролога. За год "Школу здоровья" посещает около 300 пациентов.

Сайты по теме


поликлиники здравоохранение школа гипертоники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика