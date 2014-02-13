В поликлинике на юго-востоке Москвы открылись "курсы для гипертоников"

Фото: ИТАР-ТАСС

Уроки по обучению больных гипертонией проводятся для жителей ЮВАО в поликлинике №109

На занятиях, которые проводятся каждую вторую субботу месяца с 10/00 до 12.00 в конферец-зале, врачи рассказывают пациентам о причинах заболевания и факторах риска его развития, а также пытаются воспитать в них более сознательное отношение к оздоровлению, передает в четверг "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Георгия Голухова.

По его словам, на этих курсах медики обучают своих подопечных методам здорового питания, основам немедикаментозного и медикаментозного лечения, правилам измерения и контроля артериального давления.

По желанию слушателей на "Школу здоровья" приглашают врачей смежных специальностей, например, гастроэнтеролога, уролога. За год "Школу здоровья" посещает около 300 пациентов.