Общественная палата озвучила мнения москвичей по развитию поликлиник

М24.ru/Михаил Сипко

Москвичи считают, что нужно повысить комфорт в местах, где пациентам приходится ожидать приема у врача, заявил председатель комиссии по взаимодействию со СМИ, обеспечению свободы слова и доступа к информации при общественной палате Москвы Константин Ремчуков.

"Мы интенсивно собирали мнения москвичей, их предложения по улучшению работы столичных поликлиник, что бы они хотели изменить. Мы выработали рекомендации, которые предложим правительству Москвы, чтобы работа столичных поликлиник стала больше удовлетворять наших граждан", – заявил Ремчуков на заседании комиссии ОП.

В пользу этого высказались 25 процентов граждан, которые зарегистрировались в рамках краудсорсинг-проекта "Московская поликлиника". Они отметили, что нужно увеличить количество и повысить комфортность сидячих мест. 9,2 процента активистов желают установить в поликлиниках кулеры с водой и следить за наличием стаканчиков, 6,3 процента выразивших свое мнение хотят сделать достаточное количество туалетов и следить за их чистотой.



В том, что касается благоустройства мест ожидания приема врача, также прозвучали предложения установить кондиционеры, системы климат-контроля и бесплатную сеть Wi-Fi. Также жители считают, что залог комфортности поликлиник – это вежливый, добрый и внимательный персонал.

Чтобы сократить очереди, население предлагает оптимизировать работу регистратуры и разделить потоки по типам: "живая очередь" и "по талонам". Однако большинство врачей, в свою очередь, предлагают строгое соблюдение очереди по талонам. Также москвичи высказываются за введение электронных медкарт, увеличение времени приема врачей, отправку результатов анализов на почту вместо личной явки и упрощение процедуры их прохождения.

Также среди предложений населения - упростить процедуру отмены записи и реализовать возможность получения рецептов, справок и результатов исследований онлайн или по sms. Медики, в свою очередь, высказались за распределение пациентов в зависимости от цели посещения и по возрастному признаку.

Ранее сообщалось, что на основе предолжений москвичей сформируют первый стандарт работы столичных поликлиник. Всего в рамках краудсорсинг-проекта "Московская поликлиника" зарегистрировались 58 тысяч человек. В общей сложности, от москвичей принято 27 тысяч предложений.

"Мы вплотную подошли к тому, чтобы создать высокий стандарт московских поликлиник, прежде всего с учетом мнения москвичей. Те или иные вопросы можно и нужно обсуждать с профессиональным сообществом: тактика лечения, организация оказания медицинской помощи – сугубо медицинские, специальные вопросы", – заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.