На западе Москвы неизвестные украли 7 млн рублей у гражданина Киргизии

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На западе столицы неизвестные украли у гражданина Киргизии 7 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, с заявлением о краже в полицию обратился 40-летний потерпевший, проживающий на улице Дениса Давыдова.

По словам мужчины, в понедельник около шести часов вечера трое неизвестных избили его в подъезде дома и похитили 7 миллионов рублей, после чего скрылись.

Потерпевший не мог обратиться в правоохранительные органы в течение суток из-за плохого самочувствия. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Недавно на юго-западе столицы неизвестные ограбили мужчину. Угрожая предметом похожим на пистолет, они отобрали у него 1 миллион 850 тысяч рублей, после этого скрылись на автомобиле Nissan.

До этого преступники, угрожая пистолетом, отобрали у бизнесмена 40 миллионов рублей. Нападение на предпринимателя, случившееся в 00:30 возле дома №8 на Истринской улице, совершили трое неизвестных. Грабители выстрелили из пистолета в воздух, отобрали у мужчины сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Жигули".