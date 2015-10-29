Похищавших деньги под предлогом трудоустройства мошенников поймали в ТиНАО

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В ТиНАО задержали мошенников, которые получали деньги от иногородних граждан, обещая помочь с трудоустройством, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Под видом крупной столичной строительной компании они размещали рекламу в СМИ, предлагая соискателям выгодные условия и высокий уровень зарплаты. От кандидатов же зачастую не требовалось ни документов, подтверждающих их квалификацию, ни трудовой ни медицинской книжки. За "клиентов" отвечала одна часть организованной группы.

Другая работала в специально оборудованном колл-центре, расположенном в поселении Московский. Здесь подозреваемые отвечали на многочисленные звонки соискателей, проводили собеседование и заключали фиктивные договоры. Одним из условий работы являлось проживание на территории строящегося объекта, которое во время испытательного срока оплачивалось самими работниками.

Таким образом потерпевшие передавали участникам группировки денежные средства за проживание и уезжали на несуществующий объект, а выявив обман, не могли выйти на связь с мнимыми работодателями. В ходе проверки обнаружены данные о более 150 потерпевших из различных регионов Российской Федерации: Саратова, Самары, Липецка, Волгограда, Воронежа, Тулы, Иваново, Мурманска, Республик Марий Эл, Башкортостан и других.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере". Пятеро подозреваемых заключены под стражу, еще двое отпущены под подписку о невыезде.