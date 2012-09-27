Лучших полицейских столицы определят по результатам соревнований

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице пройдут соревнования на звание лучшего управления, отдела и участкового пункта московской полиции. Отдельно между собой будут состязаться окружные управления и районные отделы полиции.

Кроме того, в городе выберут лучших полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Будут определены лучший сотрудник уголовного розыска, следователь, дознаватель, участковый, ОМОНовец и СОБРовец.

Лучших определят и в ряде других подразделений. Также в мастерстве посоревнуются наставники - опытные сотрудники, подготовившие молодое пополнение полиции столицы.

Кроме того, ГУ МВД определит самую благоустроенную территорию полицейского подразделения Москвы. В конкурсе участвуют все отделы и управления столичной полиции, включая изоляторы временного содержания и спецприемники. Конкурсная комиссия оценит состояние фасадов, ограждений, зеленых насаждений, беседок и скамеек, дорог и парковок у подразделений и так далее.

К конкурсу не допустят отделы и управления, сотрудники которых допустили большое количество нарушений законов и служебной дисциплины. Победителей "в личном зачете" определят после оценки работы по основным показателям служебной деятельности.

Итоги конкурса на звания лучших подразделений и полицейских Москвы подведут к 25 ноября. Лучшие из них получат дипломы и ценные подарки.