Порядок на матче ЦСКА - Терек будут обеспечивать 700 полициейских

На обеспечение общественного порядка и безопасности на матче ЦСКА - Терек задействуется более 700 сотрудников полиции и приданных сил, в том числе 100 сотрудников ОМОНа, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД.

По данным МВД, примерное количество зрителей составит до 15 тысяч человек, в том числе до 1,5 тысяч болельщиков футбольного клуба "Терек".

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России по футболу между командами ЦСКА (Москва) – "Терек" (Грозный) пройдет 27 марта в 20.00 на стадионе "Арена Химки".