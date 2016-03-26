Форма поиска по сайту

26 марта 2016, 16:34

В подвале детского сада в подмосковном селе обнаружили тело мужчины

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Тело мужчины обнаружили в подвале бывшего детского сада в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского района Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу подмосковной полиции.

"В подвальном помещении бывшего детского сада, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40 - 45 лет, давность наступления смерти которого около двух суток", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас полицейские устанавливают личность неизвестного.

