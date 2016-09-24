Форма поиска по сайту

24 сентября 2016, 14:47

Безопасность

Главу ВОБ Александра Шпрыгина задержали по делу о массовой драке фанатов

Обыски прошли в офисе ВОБ

Руководитель Всероссийской организации болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин доставлен в полицию по делу о драке фанатов в Москве в январе 2016 года, сообщает телеканал "Москва 24".

С ним проводятся следственные действия. Кроме того, в его жилище и на рабочем месте прошли обыски.

Шпрыгина задержали в рамках расследования уголовного дела по факту массовой драки, произошедшей 31 января 2016 года в центре Москвы между футбольными фанатами.

Ранее Шпрыгина сотрудники ОМОНа вывели из здания, где проходили выборы главы РФС.

