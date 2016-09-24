Форма поиска по сайту

24 сентября 2016, 10:53

Безопасность

Партию гашиша обнаружили у мужчины при проверке документов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На шоссе Энтузиастов полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалась крупная партия наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Наркотики у него обнаружили в ходе личного досмотра в присутствии понятых. Как показала экспертиза, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой 100 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

полиция следствие наркотики

