Партию гашиша обнаружили у мужчины при проверке документов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На шоссе Энтузиастов полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалась крупная партия наркотиков, сообщает Агентство "Москва".

Наркотики у него обнаружили в ходе личного досмотра в присутствии понятых. Как показала экспертиза, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой 100 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".