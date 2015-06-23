Форма поиска по сайту

23 июня 2015, 10:13

На юго-востоке города нелегально производили копченую курицу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На юго-востоке Москвы закрыли нелегальный цех по производству копченой курицы. Об этом сообщает пресс-служба УВД по юго-восточному округу.

"43-летний мужчина обеспечил проживание в нежилом помещении, расположенном на 1-й Курьяновской улице, 14 уроженцам Средней Азии и предоставил им рабочие места в цеху по изготовлению куриной продукции", - рассказали в пресс-службе.

По данным МВД, задержанный в 2011 году создал цех по изготовлению копченой куриной продукции и наладил сбыт на столичных рынках и в продуктовых магазинах. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Ранее на юге столицы полицейские закрыли производство поддельных картриджей к лазерным принтерам. Производство находилось в арендуемом офисе на Нагатинской улице.

Руководитель фирмы обеспечивал весь процесс: закупал сырье, полиграфическую продукцию, маркированную товарными знаками различных фирм, а также продавал готовые картриджи.

Всего было изъято 1,5 тысячи единиц контрафакта, маркированного товарными знаками известных фирм, голограммы и тары, идентичные оригинальным.

В столичном регионе ежегодно изымают тонны поддельного алкоголя и закрывают десятки цехов по производству контрафакта. Так, за минувший год было обнаружено более 30 таких предприятий. Кроме того, организаторы подпольного бизнеса становятся фигурантами уголовных дел.

О том, как борются с контрафактом в столице, читайте здесь.

