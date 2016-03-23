В Москве задержаны наркоторговцы с 9,5 кг гашиша

Столичные полицейские накрыли банду наркодиллеров

Столичные полицейские изъяли 9,5 килограмма гашиша у оптовых наркодиллеров. Розничная стоимость наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 8 миллионов рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

4,5 килограмма запрещенного вещества было найдено в салонах автомобилей задержанных. Еще 5 килограмм обнаружили в ходе обыска по месту жительства одного из мужчин.

Таким образом, сыщикам удалось перекрыть один из международных каналов поставки каннабиса в столичный регион. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчины взяты под стражу.

Ранее сообщалось о том, что более 50 наркоторговцев пойдут под суд за масштабные поставки синтетических наркотиков на территорию России. Стоимость перевезенного ими груза превышает 20 миллионов рублей.

С марта по декабрь 2014 года злоумышленники совершили 61 преступление. Всего правоохранителям удалось изъять у задержанных 33 килограмма синтетических наркотиков.