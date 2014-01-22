Форма поиска по сайту

22 января 2014, 17:18

Происшествия

В кафе на западе Москвы изъяли сотни литров поддельного алкоголя

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные следователи завели уголовное дело по факту продажи опасного для здоровья алкоголя в одном из кафе на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Выявили факт реализации алкогольной продукции, не соответствующей требованиям ГОСТа и представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. Изъято более сотни литров фальсифицированного алкоголя", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 29-летняя продавец, проживающая в Москве. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

