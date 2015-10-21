Полицейские задержали двух подозреваемых в причастности к похищению студента

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения 19-летнего студента из Брянска и вымогательства денежных средств в качестве выкупа, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, 17 октября двое знакомых потерпевшего в Москве обманным путем посадили его в салон автомашины в качестве водителя и под предлогом совместно времяпрепровождения поехали к деревне Подлипки Одинцовского района.

Затем они насильно пересадили потерпевшего на заднее пассажирское сиденье автомобиля и надели на руки наручники. Применяя физическое насилие в отношении студента, злоумышленники вымогали у него денежные средства в размере 300 тысяч рублей и заставили написать расписку.

По пути к Брянску студенту удалось вырваться из салона автомобиля, после чего похитители скрылись и сейчас объявлены в розыск.

Вскоре были задержаны двое мужчин, перегонявших автомобиль потерпевшего, на котором он приехал в столицу к своим знакомым. С ними работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.