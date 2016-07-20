Гендиректора автосалона задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве задержан гендиректор автосалона – ранее судимого 31-летнего уроженца Рязанской области, которого подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как выяснили полицейские, злоумышленник, используя свое служебное положение, заключал с потерпевшими договоры комиссии. Затем получал от клиентов автомобили, которые после продавал третьим лицам, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Общий материальный ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на юго-востоке Москвы правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве с автокредитом. Как выяснилось, мужчина получил в банке кредит, предоставив чужой паспорт, предварительно вклеив в него свою фотографию.