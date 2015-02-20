Задержан аферист, пытавшийся обманом похитить деньги у 71-летней пенсионерки

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На юго-востоке Москвы задержан аферист, который выманивал у 71-летней пенсионерки деньги, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как было установлено сотрудниками полиции, пожилой женщине позвонил незнакомый мужчина и представившись сотрудником медицинской организации, предложил приобрести якобы лекарственные препараты, улучшающие состояние здоровья. Стоимость лекарств по заверению лже-врача составляла около 200 тысяч рублей.

Доверчивая женщина согласилась и отправилась в банк для снятия денежных средств с банковской карты. Когда пенсионерка попросила выдать ей крупную сумму денег, работники финансового учреждения заподозрили неладное и незамедлительно сообщили о происходящем в полицию.

В тот же день при получении денежных средств на улице Федора Полетаева полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний уроженец Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.