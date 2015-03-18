Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Трое юношей инсценировали похищение человека в центре столицы. Молодые люди оправдали свой поступок тем, что хотели посмотреть на реакцию окружающих, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что 17 марта вечером в полицию обратился москвич с заявлением о похищении человека. Инцидент произошел на Садовой-Черногрязской улице в районе дома 3.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили внедорожник Jeep Grand Cherokee. В нем находились трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Роль "похищенного" исполнял один из юношей.

Молодые люди объяснили полицейским, что решили инсценировать и снять на мобильный телефон похищение, чтобы пронаблюдать за реакцией окружающих. По факту произошедшего сейчас идет доследственная проверка.

Ранее полицейские освободили похищенного мужчину, которого на протяжении 3 месяцев удерживали в одной из московских квартир. Заложник был освобожден, а его охранник – 22-летний уроженец Северного Кавказа задержан.