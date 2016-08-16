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16 августа 2016, 03:04

Происшествия

Полицейские в ЮВАО изъяли у самарца 18 пакетиков "спайса"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Полицейские на юго-востоке Москвы изъяли у 22-летнего уроженца Самарской области 18 пакетиков "спайса". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Сотрудники ППС по Рязанскому району Москвы задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотических веществ. Как установили полицейские, обнаруженные наркотики предназначались для сбыта.

Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

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