В столице задержан подозреваемый участник драки в трамвае

В "Шереметьево" задержан предполагаемый участник драки в трамвае

В аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который, предположительно, устроил поножовщину в московском трамвае в ноябре 2012 года. Остальные участники инцидента пока не найдены, сообщили в ГУ МВД столицы. Известно, что подозреваемый – 18-летний безработный уроженец Северного Кавказа.

Напомним, утром 12 ноября 2012 года в трамвай, который следовал от улицы Авиамоторной до шоссе Энтузиастов, через заднюю дверь вошли пятеро мужчин кавказской внешности. Водитель и пассажиры сделали им замечание, сказав, что входить надо через первую дверь и турникет.

Началась ссора, вошедшие достали ножи и ранили трех пассажиров, одного из которых ударили по голове, предположительно, рукояткой пистолета. После нападения было возбуждено уголовное дело.

Все пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями разной степени тяжести, один - с черепно-мозговой травмой.

Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы.