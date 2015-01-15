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Происшествия

15 января 2015, 15:54

Полицейские применили оружие при задержании нетрезвого водителя

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В столице пьяный водитель нарушил ПДД и попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции. Остановить мужчину удалось только после того, как полицейские применили табельное оружие и пробили колеса его авто, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Патрулируя территорию комплекса "Поклонная гора" полицейские заметили "Волгу", которая двигалась с большой скоростью. Полицейские включили мигалки и звуковые сигналы и потребовали, чтобы водитель остановился. Однако тот проигнорировал все требования и, задев шлагбаум, выехал на Кутузовский проспект.

Инспекторы стали преследовать нарушителя. В свою очередь, водитель "Волги", продолжая нарушать ПДД, развернулся через двойную сплошную линию и поехал в сторону области. К преследованию подключились и другие полицейские машины.

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Кроме того, в районе 23 км Можайского шоссе злоумышленник столкнулся с Land Cruiser, водитель которого тоже ввязался в погоню. В итоге для остановки "Волги" сотрудники полиции применили табельное оружие. Они дважды выстрелили в воздух, а затем - по колесам автомобиля.

Однако водитель "Волги" вновь попытался скрыться, во второй раз столкнулся с внедорожником, но вскоре был задержан. По внешним признакам злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, от медицинского освидетельствования он отказался. Задержанным оказался 27-летний житель Смоленской области.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в новогоднюю ночь в подмосковном Одинцово нетрезвый водитель на BMW успел разбить три машины, прежде чем его удалось остановить полицейским. Для поимки нарушителя тоже пришлось применить табельное оружие.

Сотрудники полиции вправе применять огнестрельное оружие в том числе для:

  • остановки транспортного средства путем его повреждения, когда водитель создает реальную опасность жизни и здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным требованиям сотрудника полиции остановиться;
  • производства предупредительного выстрела, подачи сигналов тревоги или для вызова помощи;
  • защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья;
  • пресечения побега из-под стражи лиц, задержанных но подозрению в совершении преступления.

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