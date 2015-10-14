На востоке Москвы полиция задержала мужчину с партией героина

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сотрудники полиции изъяли более 60 граммов героина у 41-летнего безработного мужчины на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков возле одного из домов на улице 11-я Парковая. В ходе личного досмотра у задержанного уроженца Средней Азии были обнаружены и изъяты 17 свертков с веществом неизвестного происхождения.

Проведенная экспертиза показала, что данное вещество является наркотическим веществом - героином, массой 61,9 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Два дня назад на севере Москвы полицейские задержали мужчину, имевшего при себе 10 пакетиков "спайса". 35-летний безработный житель Московской области был задержан на Кронштадтском бульваре

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 10 пакетиков из фольги с наркотическим средством.