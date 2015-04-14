Глава УВД по ЦАО Александр Букач: "Мы говорим паркмену: "Во-первых, успокойтесь"

Фото:M24.ru/ Юлия Иванко

В центральном округе сосредоточена политическая, деловая и культурная жизнь Москвы. Для местной полиции в этом есть и плюсы, и минусы. За безопасность в центре города отвечает УВД по ЦАО. Уже почти год его возглавляет Александр Букач, до этого три года проработавший начальником управления МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. В интервью M24.ru он рассказал, чем отличается работа полиции в двух столицах, как должен вести себя полицейский с "паркменом".

― Вы приехали в Москву из Санкт-Петербурга, в чем разница между работой в полиции двух столиц?

― Принцип организации работы одинаковый, а вот объем в Москве колоссальный. Количество общественных, политических, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий нельзя сравнить с Санкт-Петербургом. К тому же в ЦАО находится более 100 дипломатических представительств разных стран, органы государственной власти, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, семь вокзалов.

― То есть вы чувствуете серьезное увеличение нагрузки?

― Я человек старой закалки. Для меня не стоит вопрос, сколько времени проводить на рабочем месте. Мой рабочий день начинается в семь часов утра. В этом время мне докладывают о происходящем на территории округа: оперативную обстановку, запланированные мероприятия, задействованные силы и средства. Затем наступает время для приема-сдачи дежурства ― приходят руководители отделов, докладывают о значимых преступлениях, совершенных на территории округа, я ставлю им задачи. Заканчивается рабочий день в 10 часов вечера. Но время пролетает так быстро, что я этого даже не замечаю. В субботу мы работаем до 16:00, если в округе нет никаких мероприятий. Если мероприятия есть, я обязан там находиться и организовывать работу, несмотря на то, что этим также занимаются руководители отделов.

― Одной из первых ваших идей был эксперимент с мобильной приемной населения, будете его развивать?

― Идея мобильной приемной возникла из желания быть ближе к жителям. У меня есть приемные дни, но они удобны не для всех. Решили создать передвижную приемную, заранее публикуем информацию о ее рейде. В машине нахожусь я или я мои заместители, и гражданам не надо ехать на прием к начальнику УВД на Среднюю Калитниковскую. Правда, не все жители, которые к нам приходят, задают вопросы, относящиеся к правоохранительным органам. Некоторым нужна юридическая консультация, и мы оказываем эту услугу, так как в общественной приемной находятся профессиональные юристы, которые работают в штате УВД.

В прошлом году у мобильной приемной было шесть рейдов. Мы выезжали в районы Красносельский, Таганский, Хамовники, Басманный, Арбат и Тверской. Приняли 36 граждан по различным вопросам, в том числе о незаконном проживании мигрантов, нарушении тишины, общественного порядка, незаконной торговле и так далее.

В этом году передвижная приемная уже работала 11 марта на территории Тверского района, за час приняли девять заявлений от граждан. Их обращения в настоящее время рассматриваются. Следующая дата выезда пока определяется.

― Скоро теплое время года, у полиции есть планы по усилению пеших патрулей?

― На время летнего сезона мы разработаем дополнительные планы охраны общественного порядка, особенно в местах массового отдыха населения, в том числе на водных объектах. Будем привлекать сотрудников частных охранных предприятий.

Сейчас на территории округа проходит эксперимент с привлечением общественности в рамках профилактики правонарушений в местах массового скопления людей, парках и скверах. Так, в феврале в центре Москвы проходили оперативно-профилактические мероприятия на территории Таганского и Басманного районов, Китай-Города, Арбата с участием представителей общественности. В мероприятии были задействованы полицейские патрульно-постовой службы УВД по ЦАО и Центра кинологической службы УВД со служебными собаками, сотрудники частных охранных предприятий, добровольной народной дружины, в том числе со служебными собаками из кинологического клуба "Сокольники", представители общественных пунктов охраны порядка. Кроме того, в рейдах принимали участие представители общественной организации "Офицеры России".

Положительный момент эксперимента - увеличение плотности нарядов, профилактика правонарушений и участие граждан в охране общественного порядка. Сегодня УВД по ЦАО активно привлекает представителей народной дружины. На данный момент в округе создано 10 штабов народной дружины численностью 1145 человек.

― А как же казаки?

― Использование казачьих формирований для обеспечения общественного порядка в Центральном административном округе в ближайшее время не планируется.

― Как вы взаимодействуете с ЧОП?

― Когда совершается преступление на территории округа, мы передаем информацию не только всем нарядам на территории округа, но и в дежурные части ЧОП. Может случиться, что они станут свидетелями происшествия. Они в последнее время помогают задерживать нарушителей правопорядка и даже преступников. Это происходит следующим образом: сотрудники ЧОП самостоятельно задерживают правонарушителя, вызывают полицию, которая приезжает и доставляет задержанного в отделение.

― Как вы планируете улучшать работу участковых? Им планировали выдать планшеты и организовать консультации для москвичей по Skype. Планируется ли в ЦАО расширять практику создания "стеклянных" отделений полиции?

― Дело в том, что на данный момент финансовое обеспечение у нас снижено, поэтому пока закупка планшетов не запланирована. По поводу стеклянных отделений полиции – перешедшая к нам с запада система "Прозрачность" неплохо приживается в нашей структуре. В двух районных отделах - Мещанском и Красносельском - уже проведена реконструкция помещений согласно новым требованиям. Мы применили высокотехнологичные материалы, дизайн помещений выполнен с наибольшей открытостью. Сотрудники работают в комфорте, доверие со стороны граждан повышается. Что касается дальнейшего расширение "стеклянных" отделов, это решает главк, а не мы.



― В Москве появились так называемые "паркмены": автомобилисты, которые запираются в своих машинах и не дают их эвакуировать. Полиция также участвует в разрешении этих конфликтов. Как должны вести себя ваши сотрудники?

― Надо разбирать каждый конкретный случай. Обычно мы вступаем с ним в переговоры. Разъясняем автомобилисту юридические последствия его поступка. Автомобилисты часто эмоционально ведут себя. Приезжает полиция, средства массовой информации, а они, сидя в машине, возмущаются: "Посмотрите, что здесь делается, посмотрите, что творится!". Тогда мы отвечаем: "Во-первых, успокойтесь, посмотрите, вот запрещающий знак, вы нарушили вы нарушили правила".

В ряде случае это срабатывает очень хорошо. Иногда граждане ведут себя неадекватным образом, оскорбляют сотрудников полиции, отталкивают представителей служб эвакуации. В каждом конкретном случае дается оценка их действий. Но, в первую очередь, мы отталкиваемся от того, было ли нарушение правил парковки.

― Как вы боретесь ли вы с незаконными парковками в центре города?

― Мы практически каждую неделю возбуждаем уголовные дела в отношении "лжепарковщиков". С ними работают территориальные отделы полиции и участковые уполномоченные.

Кроме того, ГИБДД пресекает установку незаконных ограждений на проезжей части, в том числе около офисов и организаций. Виновные привлекаются к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ "повреждение дорог". Для физических лиц ответственность ― штраф от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей.

За 2014 год по статье 12.33 КоАП РФ привлечено к ответственности 233 физических лица, 35 должностных лиц, пять юридических лиц.

― Как вы готовитесь к проведению чемпионата мира по футболу? Туристическая полиция будет проходить соответствующую подготовку?

― В Центральном округе создано подразделение, специализирующееся на карманных кражах ― это особый вид преступления, связанный с психологией. Мы набираем сотрудников, уже взяли четверых, работа продолжается.

Что касается туристической полиции, это подразделение входит не в УВД по ЦАО, а в состав 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве. Однако на сегодняшний день сотрудники туристической полиции патрулируют 18 пешеходных зон в центре города.

― Проходят ли сотрудники полиции особую подготовку к празднованию 70-летия Победы?

― Они работают в обыкновенном, штатном режиме. Однако подготовка к празднику ведется еще с прошлого года. Это комплекс мероприятий, к примеру, мы проверяем гостиницы, куда приезжают иностранцы.

― Будет ли разработана так называемая "программа лояльности" для жителей, которые помогают раскрыть преступления?

― Вознаграждение за раскрытие преступлений, представляющих большой общественный резонанс, предусмотрено и сейчас. Но есть такое понятие как гражданский долг, не все следует переводить на "денежные рельсы". К примеру, у нас в округе часто возбуждаются уголовные дела об организации незаконной миграции. Если местный житель приходит к участковому и рассказывает об этом, он избавляет себя от проблем, ему никакие деньги не нужны.

Но однажды, благодаря пожилой женщине, была раскрыта серия квартирных краж. Она увидела преступника, забиравшегося в квартиру, не испугалась и вызвала сотрудников полиции. Мы эту женщину отблагодарили, отметили, наградили и показали по телевизору.

Беседовала Марина Курганская