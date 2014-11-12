С помощью видеокамер в Москве раскрыли более 2 тысяч преступлений

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Благодаря камерам видеонаблюдения в Москве раскрыто более 2 тысяч преступлений. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава столичной полиции Анатолий Якунин.

Он уточнил, что сейчас в Москве установлены более 120 тысяч видеокамер, которые контролируют практически все пространство столицы.

"Именно видеокамеры сегодня являются сдерживающим фактором, средством профилактики преступлений", - сказал Якунин.

Стоит отметить, что единая система городского видеонаблюдения начала создаваться в Москве в 2012 году в рамках пятилетней программы "Информационный город".

Якунин добавил, что в столичном управлении МВД создан специальный отдел, который расследует преступления по записям с видеокамер. Кроме того, создано отделение, которое информирует департамент информационных технологий об уличных видеокамерах с низкими техническими характеристиками.

"Они быстро это все корректируют", - отметил Якунин.

Также полицейские оповещают департамент информационных технологий, о том, где еще требуется установить видеокамеры.

Как ранее сообщало M24.ru, для камер видеонаблюдения составят расписание, согласно которому объектив будет поворачиваться под определенным углом. Кроме того, камеры также начнут время от времени автоматически фотографировать улицы. При этом планируется создать фотоархив, до 20 тысяч снимков на каждый маршрут, доступ к снимкам жители и организации смогут получить по запросу. Все камеры более четко привяжут к географическим координатам - можно будет понять расположение объекта на "Электронном атласе" и "Яндекс.Картах". Фотоархив позволит властям использовать технологии распознавания, к примеру, автомобильных номеров для фиксации нарушений во дворах.