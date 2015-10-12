СК проверяет данные о физруке детского сада, который сажал детей в чулан

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Следственный комитет по Москве проверяет информацию о том, что в одном из детских садов города преподаватель физкультуры сажал воспитанников в "темный чулан" в воспитательных целях, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки полицейские опросят работников детского сада, родителей воспитанников, а также самих детей в присутствии родителей. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что преподаватель физкультуры в детском саду закрыл мальчика в подсобке за баловство, из-за чего у ребенка якобы случился нервный срыв.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники полиции по Северо-Западному округу проводили проверку информации о том, что работница детского сада укусила малолетнего ребенка.

Информацию об инциденте правоохранительные органы получили от матери пострадавшего ребенка, которая подала заявление в полицию. По ее словам, воспитательница после незначительного конфликта между детьми, якобы "в воспитательных целях", укусила ребенка.