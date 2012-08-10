Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10 августа 2012, 15:20

Полицейские в Москве будут получать по 5 тысяч рублей за притон

полиция криминал Анатолий Якунин бюджет наркопритоны поощрение

За каждые раскрытый наркопритон столичные полицейские будут получать премию в 5 тыс. рублей. Это следует из сообщения, опубликованного 10 августа на официальном сайте главка столичной полиции.

Как говорится в сообщении, руководитель ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Якунин подписал приказ, которым утвердил комплекс мер по усилению борьбы с организацией и содержанием наркопритонов.

Среди прочего он предусматривает материальное поощрение сотрудников. "По каждому выявленному факту содержания притона отличившиеся сотрудники будут представляться к поощрению, а за раскрытое преступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), будет выплачиваться премия в размере 5 тыс. рублей каждому сотруднику, участвовавшему в раскрытии", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, в России постоянно употребляют наркотики более четырех миллионов человек. При этом треть наркоманов не достигли совершеннолетия. Чаще всего наркопритоны располагаются в квартирах жилых домов.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении притонов, сообщить ее по тел.: (495) 694-92-29 или 02.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать