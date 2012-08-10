Полицейские в Москве будут получать по 5 тысяч рублей за притон

За каждые раскрытый наркопритон столичные полицейские будут получать премию в 5 тыс. рублей. Это следует из сообщения, опубликованного 10 августа на официальном сайте главка столичной полиции.

Как говорится в сообщении, руководитель ГУ МВД России по г. Москве Анатолий Якунин подписал приказ, которым утвердил комплекс мер по усилению борьбы с организацией и содержанием наркопритонов.

Среди прочего он предусматривает материальное поощрение сотрудников. "По каждому выявленному факту содержания притона отличившиеся сотрудники будут представляться к поощрению, а за раскрытое преступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), будет выплачиваться премия в размере 5 тыс. рублей каждому сотруднику, участвовавшему в раскрытии", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в полиции, в России постоянно употребляют наркотики более четырех миллионов человек. При этом треть наркоманов не достигли совершеннолетия. Чаще всего наркопритоны располагаются в квартирах жилых домов.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении притонов, сообщить ее по тел.: (495) 694-92-29 или 02.