Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2017, 17:39

Безопасность

Взрывчатку ищут в порту Ниццы среди груза для туристического лайнера – СМИ

Фото: ТАСС/Loop Images/UIG

Французская полиция и спецслужбы разыскивают взрывчатку в порту Ниццы, передает портал Nice Matin.

По предварительным данным, взрывоопасные вещества могут находиться на грузовом поддоне, который предназначался для круизного лайнера Azamara Quest. Информация об опасном грузе поступила около 15:00 (в 16:00 по Москве).

Издание уточняет, что круизный лайнер Azamara Quest плыл из Барселоны и ненадолго остановился в Ницце. В настоящее время в порту работают наряды местной и национальной полиции, а также военнослужащие операции Sentinelle.

полиция Франция взрывчатка Ницца круизные лайнеры чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика