Шакро Молодой стал фигурантом нового дела

Захар Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, стал фигурантом дела об организации преступного сообщества. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение, сообщает "Интерфакс".

Ранее Шакро Молодому, а также его подельнице Фатиме Мисиковой уже было предъявлено обвинение в вымогательстве организованной группой лиц с целью получения имущества в особо крупном размере. Последняя арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Сам Шакро останется под стражей до 15 августа. Мосгорсуд признал законным его арест, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката, настаивавшего на избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Шакро Молодой был задержан в подмосковном особняке 11 июля по подозрению в вымогательстве. Тверской суд столицы арестовал криминального авторитета до 15 августа.

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого участвовали в конфликте с перестрелкой возле ресторана на Рочдельской улице.

Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким 8 миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.

В результате стрельбы ранены были пять мужчин, двое из них впоследствии скончались.