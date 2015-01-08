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Следствие

08 января 2015, 10:34

Один из подозреваемых в атаке на редакцию "Шарли Эбдо" сдался полиции

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Один из подозреваемых в парижском теракте сдался полиции

Один из подозреваемых в атаке на редакцию "Шарли Эбдо" сдался полиции. Как передает агентство "Франс Пресс", это 18-летний Хамид Мурад. Молодой человек пришел к стражам порядка после того, как увидел свое имя в социальных сетях, но при этом уже заявил, что у него есть алиби, сообщает канал "Москва 24".

Двое других подозреваемых - братья Шериф и Саид Куаши - сейчас скрываются. Известно, что минувшим летом они вернулись из Сирии, где, по всей видимости, проходили подготовку в лагере боевиков. Их фотографии уже распространила французская полиция с просьбой помочь следствию.

Напомним, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция сатирического еженедельника "Шарли Эбдо", и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе и главный редактор издания. Еще 11 получили различные ранения.

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Предположительно, что поводом для атаки стала публикация в журнале карикатуры на одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".

Трагедия в Париже не оставила равнодушным никого. В Москве к посольству Франции на Большой Якиманке люди несут цветы и свечи. Некоторые приходили с плакатами со словами поддержки. В знак солидарности люди распечатывали и карикатуры журнала "Шарли Эбдо". Над посольством приспущен флаг страны.

А в крупнейших городах самой Франции через несколько часов после трагедии прошли акции в память о жертвах террористической атаки. На площади Республики в Париже собрались несколько тысяч человек. В руках они держали карандаши - символ "Шарли Эбдо". В стране были введены повышенные меры безопасности. Вооруженные отряды полиции и военных патрулировали места массового скопления людей. А доступ к знаменитой Эйфелевой башне сейчас вообще закрыт. Массовые демонстрации против терроризма прошли во многих странах мира.

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