Полиция отпустила всех задержанных в связи с терактом в Лондоне

Фото: AP/Stefan Rousseau

Лондонская полиция отпустила без предъявления обвинений всех задержанных в связи с терактом в столице Великобритании, сообщает РИА Новости.

Правоохранители отпустили семерых женщин и пятерых мужчин, которых подозревали в организации трагедии на Лондонском мосту.

Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Ранее сообщалось, что полиция назвала имена исполнителей теракта на мосту в Лондоне. Террористами были 30-летний Рашид Редван и 27-летний Хурам Батт.