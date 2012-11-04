Полиция не зафиксировала серьезных нарушений во время "Русского марша"

Фото: ИТАР-ТАСС

В митинге националистов у здания ЦДХ 4 ноябряприняло участие около 2,5 тысяч человек. При этом большинство участников покинули место акции еще до ее завершения, сообщает пресс-служба столичного главка.

Каких-либо серьезных нарушений общественного порядка во время шествия и митинга не зафиксировано. В то же время некоторые СМИ пишут о ряде инцидентов в ходе шествия. Так, по данным "Интерфакса", несколько участников акции попытались запустить пиротехнические ракеты в сторону полицейского вертолета, однако заряды его не достали.

Ранее число участников "Русского марша" полицейские оценили в 6 тысяч человек.

При этом сами националисты называют другие цифры. Так, по мнению одного из лидеров националистического объединения "Русские" Александра Белова, на улицы вышло 20 тысяч человек.

Напомним, что еще до начала шествия полицейские задержали 25 человек у станции метро "Третьяковская". Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали националистические лозунги.