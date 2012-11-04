Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября 2012, 13:55

Безопасность

В шествии националистов приняли участие около 6 тысяч человек – МВД

От станции метро "Третьяковская" стартовало шествие националистов

Полиция оценила количество участников шествия националистов в 5,8 - 6 тысяч человек. По данным пресс-службы столичного главка, около 13.15 участники шествия начали движение по Якиманской набережной. С 14.00 до 16.00 состоится митинг на площадке перед зданием Центрального Дома художника.

Напомним, 4 ноября в центре столицы проходит "Русский марш". Количество заявленных участников - до 10 тысяч человек. За порядком следят около 2 тысяч полицейских.

В воскресенье днем полицейские задержали 25 человек возле станции метро "Третьяковская". Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали лозунги.

Ссылки по теме


полиция акции шествия Русский марш

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика