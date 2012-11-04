В шествии националистов приняли участие около 6 тысяч человек – МВД

От станции метро "Третьяковская" стартовало шествие националистов

Полиция оценила количество участников шествия националистов в 5,8 - 6 тысяч человек. По данным пресс-службы столичного главка, около 13.15 участники шествия начали движение по Якиманской набережной. С 14.00 до 16.00 состоится митинг на площадке перед зданием Центрального Дома художника.

Напомним, 4 ноября в центре столицы проходит "Русский марш". Количество заявленных участников - до 10 тысяч человек. За порядком следят около 2 тысяч полицейских.

В воскресенье днем полицейские задержали 25 человек возле станции метро "Третьяковская". Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали лозунги.