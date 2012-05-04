Обзор московских газет: 4 мая

Московские власти отказываются не от всех строительных суперпроектов. Как стало известно "Ведомостям", мэрия согласовала строительство торгового комплекса "Авиапарк" на 400 000 квадратных метров на Ходынском поле. "Ведомости"

7 мая, в день инаугурации президента РФ, прямую трансляцию с торжественного мероприятия в Кремле покажут сразу шесть российских телеканалов. Впервые в новейшей истории России телевидение в таком объеме освещает вступление в должность главы государства. Кроме самой церемонии в эфире главных телеканалов есть и другие специальные проекты, посвященные новому президентскому сроку Владимира Путина. "Коммерсантъ"

Значительная часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Парк "Москворецкий" была выжжена в первые майские дни. В результате популярная зона отдыха превратилась в пепелище. "Известия" выяснили, что за сгоревший участок идет судебная борьба московских властей и фирмы ОАО "Мир фантазий" - инвестора скандального поселка миллионеров "Остров фантазий". "Известия"

Этим летом на столичных пляжах москвичей ждут бесплатный Wi-Fi, тренажерные площадки и точки для игр в городки. Искупаться можно будет и в новых открытых бассейнах и парках столицы. Как рассказал "Известиям" советник руководителя Москомспорта Леонид Крутаков, на официальном портале sport.mos.ru также появится "навигатор" по пляжным точкам города, в которых можно будет заняться водными видами спорта, а также взять напрокат инвентарь. "Известия"

Федеральные власти выделили дополнительные средства на реконструкцию здания Государственного академического Малого театра (ГАМТ). В ближайшем будущем будут обновлены фундамент и инженерные системы, а затем - увеличена полезная площадь здания. "Известия"

Московские власти разработают перечень мер по ограничению въезда автотранспорта в районы города. Об этом "Известиям" рассказал источник в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. На разработку списка таких мест вблизи больших магистралей будет потрачено 4 миллиона рублей. Своей задачей департамент видит снижение загрязнения воздуха рядом с городскими трассами. "Известия"

В Москве будет разработана автоматизированная система управления ситуационным центром московской полиции. Власти намерены интегрировать все столичные системы видеонаблюдения и открыть доступ к ним службе "02". Как сообщил "Известиям" источник в мэрии, это позволит дежурной части проверять звонки о происшествиях, поступающие на "02", отсекать ложные вызовы и при необходимости оперативно сообщать о ЧП другим ведомствам - Скорой помощи и МЧС. "Известия"

Улучшить память и сообразительность чиновников намерены в правительстве РФ. Их также научат излагать свои мысли емко и грамотно. Как стало известно "МК", на сайте госзакупок появился необычный тендер, предусматривающий особые образовательные программы для отдельных госслужащих. Заказчиком выступает Управление делами президента РФ. Однако в ведомстве пояснили, что УДП всего лишь посредник, который выполняет поручение аппарата правительства. Согласно объявленному конкурсу сотрудники Белого дома должны пройти инновационный курс быстрого чтения и улучшения памяти. "МК"