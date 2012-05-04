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Свежая пресса

04 мая 2012, 10:03

Обзор московских газет: 4 мая

полиция Владимир Путин госзакупки пляжи свежая пресса

Московские власти отказываются не от всех строительных суперпроектов. Как стало известно "Ведомостям", мэрия согласовала строительство торгового комплекса "Авиапарк" на 400 000 квадратных метров на Ходынском поле. "Ведомости"

7 мая, в день инаугурации президента РФ, прямую трансляцию с торжественного мероприятия в Кремле покажут сразу шесть российских телеканалов. Впервые в новейшей истории России телевидение в таком объеме освещает вступление в должность главы государства. Кроме самой церемонии в эфире главных телеканалов есть и другие специальные проекты, посвященные новому президентскому сроку Владимира Путина. "Коммерсантъ"

Значительная часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Парк "Москворецкий" была выжжена в первые майские дни. В результате популярная зона отдыха превратилась в пепелище. "Известия" выяснили, что за сгоревший участок идет судебная борьба московских властей и фирмы ОАО "Мир фантазий" - инвестора скандального поселка миллионеров "Остров фантазий". "Известия"

Этим летом на столичных пляжах москвичей ждут бесплатный Wi-Fi, тренажерные площадки и точки для игр в городки. Искупаться можно будет и в новых открытых бассейнах и парках столицы. Как рассказал "Известиям" советник руководителя Москомспорта Леонид Крутаков, на официальном портале sport.mos.ru также появится "навигатор" по пляжным точкам города, в которых можно будет заняться водными видами спорта, а также взять напрокат инвентарь. "Известия"

Федеральные власти выделили дополнительные средства на реконструкцию здания Государственного академического Малого театра (ГАМТ). В ближайшем будущем будут обновлены фундамент и инженерные системы, а затем - увеличена полезная площадь здания. "Известия"

Московские власти разработают перечень мер по ограничению въезда автотранспорта в районы города. Об этом "Известиям" рассказал источник в департаменте природопользования и охраны окружающей среды. На разработку списка таких мест вблизи больших магистралей будет потрачено 4 миллиона рублей. Своей задачей департамент видит снижение загрязнения воздуха рядом с городскими трассами. "Известия"

В Москве будет разработана автоматизированная система управления ситуационным центром московской полиции. Власти намерены интегрировать все столичные системы видеонаблюдения и открыть доступ к ним службе "02". Как сообщил "Известиям" источник в мэрии, это позволит дежурной части проверять звонки о происшествиях, поступающие на "02", отсекать ложные вызовы и при необходимости оперативно сообщать о ЧП другим ведомствам - Скорой помощи и МЧС. "Известия"

Улучшить память и сообразительность чиновников намерены в правительстве РФ. Их также научат излагать свои мысли емко и грамотно. Как стало известно "МК", на сайте госзакупок появился необычный тендер, предусматривающий особые образовательные программы для отдельных госслужащих. Заказчиком выступает Управление делами президента РФ. Однако в ведомстве пояснили, что УДП всего лишь посредник, который выполняет поручение аппарата правительства. Согласно объявленному конкурсу сотрудники Белого дома должны пройти инновационный курс быстрого чтения и улучшения памяти. "МК"

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