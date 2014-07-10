В ЮАО обнаружены тела мужчины и женщины, погибших при падении с высоты

На юге Москвы погибли два человека

На юге Москвы поздно вечером в минувшую среду были обнаружены тела мужчины и женщины, которые скончались в результате падения с высоты.

"В районе 22:10 среды в полицию обратились граждане, которые сообщили о падении с высоты мужчины и женщины по адресу улица Маршала Захарова, дом 10", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГУ МВД России

Уточняется, что прибывшие на место полицейские обнаружили два тела с травмами, характерными для падения с высоты.

Отмечается, что предварительная версия произошедшего - самоубийство. В 22:13 из окна 14 этажа выпрыгнула 32-летняя женщина, спустя полчаса оттуда же прыгнул 34-летний мужчина.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка