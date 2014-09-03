На телеканале "Россия-2" стартует экстрим-шоу "Я - полицейский"

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6 сентября на телеканале "Россия-2" начнется показ экстремального шоу "Я - полицейский", передает пресс-служба МВД.

В нем примут участие восемь команд вузов МВД: Краснодарского, Московского и Санкт-Петербургского университетов, Волгоградской, Нижегородской и Омской академий, а также Казанского и Уральского юридических институтов.

В каждой команде будет по пять человек в возрасте от 20 до 22 лет. Им предстоит определить подозреваемого по собранным уликам и тип взрывного устройства, пройти полосу препятствий, стрелять, и забираться на высотные здания.

Отметим, что испытания, разработанные с участием экспертов МВД, будут ограничены по времени. Победит та команда, участники которой продемонстрируют самый высокий уровень теоретических знаний и навыков, полученных за время обучения.

Награды команде-победительнице вручит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Добавим, что шоу будет выходить в эфир по субботам в 17.05. Как рассказали M24.ru в PR-отделе телеканала, в каждой серии будут принимать участие две команды, в состав которых войдут будущие следователи, криминалисты и эксперты. Испытания будет оценивает жюри, состоящее из трех человек. Вместе с ними прохождение тестов будет отслеживать ведущая программы Анна Кастерова.