На месте падения вертолета Ми-8 ведутся поисково-спасательные работы

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области продолжаются поисково-спасательные работы. В поисках членов экипажа и пассажиров вертолета принимают участие более 200 спасателей.

Фрагменты вертолета были найдены в двух километрах от населенного пункта Мога. В районе места крушения развернули лагерь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ночью в Иркутск прибыл самолет МЧС с оперативной группой ведомства, спасателями, медиками и психологами. Все они будут направлены к месту проведения спасательных работ.

С родственниками пассажиров и членов экипажа уже работают психологи. Всего в поисковых работах участвуют 248 человек и 36 единиц техники.

Родственники пассажиров, погибших в авиакатастрофе получат по 2,025 миллиона рублей выплат от страховой компании, сообщает "Интерфакс".

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела следователи изъяли документы в аэропортах Иркутска и Киренска, сообщает пресс-служба СК РФ.

В качестве основных версий произошедшего следствие рассматривает неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и нарушение условий транспортировки взрывчатых веществ, при помощи которых планировалось взорвать ледовый затор на реке. Следствие выясняет обстоятельства транспортировки взрывчатки и устанавливает лиц, ответственных за хранение и транспортировку взрывоопасного груза.

Напомним, вертолет Ми-8 не вышел на связь около 13.00 по московскому времени в районе населенного пункта Преображенка Катангского района. Вертолет участвовал в мониторинге паводковой обстановки. На борту находились 9 человек. Спустя полтора часа с момента невыхода на связь, обломки вертолета обнаружили на земле. Сообщений о судьбе людей, находившихся на борту, не поступало.