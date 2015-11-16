В чем феномен толстяков из Instagram и почему все-таки лучше похудеть

Patrick Pluel/DPA

В Москве могут запустить горячую линию для людей, страдающих лишним весом. По данным Института питания РАМН, в России ожирением страдают 24 процента женщин и 14 процентов мужчин. Проблемой избыточного веса озабочена каждая вторая женщина. Среди мужчин таких только 19 процентов. При этом количество взрослых москвичей, страдающих ожирением, за десять лет увеличилось на пять процентов (с 20 процентов до 25).

Колумнист m24.ru и фитнес-тренер Эдуард Каневский рассуждает о том, что ничего кроме болезней лишний вес не принесет, а толстяки – звезды Instagram хоть и вдохновляют, но запускать свою фигуру из-за таких примеров не стоит.

"Хорошего человека должно быть много", – именно такой уклончивой фразой многие люди с избыточным весом оправдывают свое нежелание заняться собой. Хотя это не что иное, как отмазка. И здесь вопрос даже не в том, красиво быть толстым или нет. Кто бы что ни говорил, ожирение – это болезнь с целым калейдоскопом серьезных проблем со здоровьем, которые проявляются с каждым годом, особенно после 35–40 лет.

Гипертония, ишемия, атеросклероз, проблемы с позвоночником, суставами и связками, одышка, пониженная работоспособность, нарушение репродуктивной функции, что особенно тяжело воспринимается молодыми людьми, – все это может быть последствиями ожирения или избыточного веса.

Почему я решил написать колонку на эту тему? Дело в том, что сейчас многие полные люди начинают равняться на новых кумиров среди людей с ожирением. Эти люди воодушевляют сотни тысяч толстяков своим примером, мол, лишний вес не приговор, худеть вообще не надо и смотрите, как мы умеем, значит, сможете и вы. Например, американка Валери Сегун, 28-летняя звезда Instagram, которая такое вытворяет на своих фотографиях, что невольно начинаешь ею восхищаться.

Arch: Dia 6 of the #ElDiadelosYogis with @undead.yogi @eugene_yogi @annemarie_yoga Leggings by @rainbeaucurves Top by @TorridFashion A photo posted by @biggalyoga on Nov 2, 2015 at 5:21pm PST

Но здесь мне попался видеосюжет, где Валери пыталась показать журналистам, что она умеет на самом деле. Оказалось, что все ее движения выглядят очень неуклюже. Более того, видно, что ей просто неудобно выполнять многие вещи. Пускай что-то у нее действительно получается хорошо. Но вы только представьте, какую нагрузку испытывают суставы и позвоночник, когда такая масса тела принимает особенно сложный асан. Более того, я практически уверен, что секрет такой гуттаперчевости лежит не в ее регулярных тренировках, а идет из детства, когда эта девушка занималась спортом и смогла сохранить прежнюю растяжку.

У вас есть знакомые с ожирением? Попросите их выполнить что-нибудь похожее – это будет не только выглядеть комично, но и, возможно, человек просто получит серьезную травму. Кстати, по словам Валери, она очень любит есть сэндвичи. Вот вам и секрет, почему она не может похудеть. А ее популярность связана исключительно с хорошо сделанными фотографиями и просто забавным образом, который она для себя создала. Она забавная, но никак не символ.

Еще одна американка, Ясмин Стенли, тоже демонстрирует в Сети свои достижения в занятии йогой. Посмотрите на нее, ну разве красиво смотрятся откровенно толстые ноги с целлюлитом в различных асанах? Это символ здоровья? Сомневаюсь!

Но есть девушки с большим весом, которые любят танцевать, да так, что открывают свои школы танцев или также прославились в интернете. Я специально просмотрел много роликов таких танцев и обратил внимание, что сами танцоры специально делают их забавными, дружески подталкивая себя своим большим телом. Они делают шоу, чтобы привлечь к себе внимание. Действительно, их рвение и азарт заслуживают уважение, но если вас смотрят потому, что вы забавные, а не потому, что вы действительно круто танцуете, – может, все-таки действительно похудеть?

Я ни в коем случае не посягаю на права людей с избыточным весом. Если вам нравится обильно питаться, если вам нравится большая одежда и ваш внешний вид не вызывает никаких эмоций – пожалуйста, не худейте. В Японии есть национальный вид спорта – борьба сумо. Сумоисты – уважаемые люди. Но живут они не больше 50 лет, в том время как средняя продолжительность жизни в Японии далеко за 80. Как вы думаете, почему эти спортсмены умирают так рано?

Только в России в год делают более 300 операций по резекции желудка. На эту операцию решаются люди, которые настолько себя запустили, что уже никакая диета или тренировки не способны помочь им похудеть. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек с хорошо развитой мышечной массой делал себе такую операцию? Нет.

Так может, лучше быть накачанным и здоровым, чем толстым и больным? Я никого не агитирую регулярно заниматься спортом, но, сохранив здоровье, вы продлите себе жизнь.