Сумму на похороны увеличили до 100 тысяч рублей

Сумму, выдаваемую на похороны из наследства умершего, увеличили с 40 до 100 тысяч рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, на 40 тысяч рублей вряд ли можно организовать достойные похороны. По этой причине и был разработан данный законопроект.

Согласно документу, банк, в котором находится счет умершего, обязан выдать наследникам необходимую сумму в пределах ста тысяч рублей.

"Мы хотим максимально минимизировать негативные последствия для людей, потерявших своих близких. Данный законопроект поможет им без бюрократических препон исполнить волю усопшего", – добавил Крашенинников.

Ранее m24.ru сообщало, что до конца 2016 года власти обновят единую автоматизированную систему похоронной отрасли "Ритуал". С ее помощью можно будет посмотреть актуальную и подробную карту захоронений, подать заявку на оказание ритуальных услуг и совершить онлайн-оплату выбранного места из реестра участков для размещения семейных захоронений.

Обновить систему планируется до осени этого года, на работы могут потратить до 10 миллионов рублей. Новая система позволит москвичам подавать заявки на оказание ритуальных услуг в режиме онлайн, также будет сформирован электронный архив захоронений. С помощью портала будет вестись контроль качества и сроков оказания услуг по оформлению разрешений на захоронения.

На похоронном сайте также организуют учет мест братских и воинских захоронений и мемориальных сооружений в режиме онлайн. Появится возможность поиска братского захоронения и мультимедийных данных о нем по имени, фамилии и отчеству усопшего.

Для того, чтобы вести актуальный учет, редактирование и обновление информации о захоронениях, на каждом московском кладбище организуют специальное рабочее место и проведут инструктаж для сотрудников.