17 февраля 2014, 11:43

Экология

Соревнования по сноуборду на Олимпиаде перенесены из-за тумана

Фото: ИТАР-ТАСС

Соревнования по сноуборд-кроссу перенесены из-за неподходящих погодных условий. Спортсменам мешает густой туман, опустившийся на горнолыжный комплекс.

Соревнования должны были стартовать в 11.00, но перенесены на 12.15.

Отметим, что туман, опустившийся на Сочи, мешает не только сноубордистам. Накануне из-за него не состоялся мужской биатлонный масс-старт.

По прогнозам синоптиков, такая погода будет стоять в Сочи до второй половины дня.

Отметим, что биатлонные гонки, равно как и соревнования по сноуборду в рамках кубка мира часто переносятся или отменяются из-за погодных условий.

Сюжет: Дневники Олимпиады
погодные условия Олимпиада-2014

