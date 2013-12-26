В выходные москвичей ожидает аномально теплая погода

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Предстоящие выходные будут аномально теплыми. Местами воздух в столице прогреется до 2-3 градусов тепла.
"В выходные столица останется на периферии антициклона, который определяет погоду в Московском регионе. Погода будет аномально теплой - на 7-9 градусов выше климатической нормы", - сообщили M24.ru в "Фобос-центре".
В ночные часы температура опустится ниже нуля.
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Столица будет оставаться в зоне повышенного атмосферного давления, которое составит 753 миллиметра ртутного столба.
К Новому году погода в столице изменится - немного похолодает, однако температура все равно будет превышать средние многолетние значения на 6-7 градусов. В новогоднюю ночь москвичей ожидает мокрый снег с дождем.