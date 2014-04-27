В воскресенье воздух в столице прогреется до +15 градусов

Сегодня в Москве ожидается до +15, а также яркое солнце и никаких дождей. Погода в городе постепенно приближается к норме, сообщает телеканал "Москва 24".

Скандинавский антициклон, который накрыл европейскую часть России в середине недели, отступает и температура идет вверх.

В ближайшие несколько дней в Москве температура воздуха составит от 18 со знаком плюс и выше. Правда, по ночам все так же будет холодно.

Предстоящей ночью даже возможны заморозки. Ну, а по-настоящему летняя погода придет в столицу ближе к середине недели.