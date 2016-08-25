В четверг москвичей ожидает небольшой дождь

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В четверг, 25 августа, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Будет дуть северо-западный ветер 5-7 метров в секунду. Влажность воздуха составит 80 процентов. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.

В связи с ухудшением погодных условий Гидрометцентр России объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности. Такой же уровень объявлен на территории Владимирской, Липецкой, Рязанской, Ивановской, Орловской, Воронежской и Белгородской областей.

МЧС Московской области информирует о возможности появления утром тумана на дорогах региона и призывает водителей проявлять осторожность. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.