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Общество

24 августа 2012, 09:24

Сильный ветер может создать проблемы в столице

погода ветер дожди

Ураганный ветер надвигается на столицу. Его порывы могут достигать 17-ти метров в секунду. Сегодня в городе пройдут сильные дожди с грозами. Спасатели просят плотно закрывать окна во время усиления ветра и держаться подальше от деревьев

Согласно прогнозу синоптиков, выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми, температура будет выше климатической нормы на 2 градуса, однако пройдут дожди.

Как сообщает Гидрометцентр, в Москве и Подмосковье в ночь на субботу осадков не ожидается, под утро в столице воздух прогреется до 10 градусов, по области – от 6 – до 11 градусов тепла.

Днем на западе области местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура в Москве 19 - 21, в Подмосковье 18 – 23 градусов.

В воскресенье будет облачно, временами пройдет дождь. Ночью в Москве от 11 до 13 тепла, по области 9 – 14 градусов. Днем погода существенно не изменится: в Москве потеплеет до 19 – 21 градуса, в Подмосковье от 18 до 23 градусов тепла.

Что касается последнего рабочего дня на этой неделе, в пятницу синоптики обещают относительно теплую погоду – до 19 градусов, однако из за обширного циклона ожидается сильный ветер – днём в Москве возможны порывы до 12-17 м/c.

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