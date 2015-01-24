В субботу в Москве пройдет сильный снегопад

Снегопад в Москве продлится до вечера

В субботу в столичном регионе пройдет сильный снегопад, выпадет несколько сантиметров осадков. Будет стоять довольно теплая для конца января погода с высоким атмосферным давлением, сообщает центр погоды "Фобос".

Погоду в московском регионе определяет атмосферный фронт, пришедший из Средиземноморья. В столице облачно, почти весь день будет идти снег, возможно образование гололеда на дорогах.

Столбики термометров остановятся на отметке в 0 градусов, по области воздух может прогреться до 4 градусов.

Атмосферное давление останется повышенным - 753 миллиметра ртутного столба. Нормой для Москвы является отметка в 744-746 миллиметров.

В связи со снегопадом коммунальные службы Москвы переведены на круглосуточный режим работы. В настоящее время дороги очищают 14 тысяч специальных машин и почти 40 тысяч рабочих.

Отметим, что минувшей ночью в столице прошел ледяной дождь.