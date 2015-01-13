Ветер в столице усилится до 15 метров в секунду

В столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду

Во вторник в Москве и области ожидаются снегопад, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и местами метель. МЧС предупреждает жителей столицы и области о том, что желательно отказаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба ведомства.

Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться с 10.00 до 15.00. Водителей просят соблюдать скоростной режим. В МЧС отметили, что снегопад может повлечь за собой затруднения в движении транспорта.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в столице выпадет до 5 сантиметров снега.

Коммунальные службы по поручению Сергея Собянина в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.

В течение января на снегоплавильные пункты вывезли более 2 миллионов кубометров снега со столичных улиц.

Напомним, за четыре дня в столице (с четверга по воскресенье) выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков ранее отмечал, что к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.