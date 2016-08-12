Москвичам обещают несколько жарких дней в августе и бабье лето – в сентябре

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Похолодание, пришедшее в столицу, продлится до следующей недели, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает "Интерфакс".

По его словам, воздух с трудом будет прогреваться до 20 градусов. Будет облачная погода с осадками. В среднем температура будет ниже нормы на один градус.

При этом тепло в Москву еще вернется. В августе ожидается несколько теплых дней, когда температура достигнет 25 градусов. Кроме того, в сентябре прогнозируется выраженное бабье лето.

Гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице с полудня 12 августа. Из-за сильного дождя возможны подтопления и заторы на дорогах, а сильный ветер может повредить линии электропередачи и широкоформатные рекламные конструкции.

Непогода продлится в городе примерно до 6:00 13 августа. В МЧС рекомендуют закрыть окна в помещениях и по возможности парковать автомобиль в гараже, причем водителям лучше вообще отказаться от поездок по городу. Пешеходам же лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения.