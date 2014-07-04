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Москва 24

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Общество

04 июля 2014, 19:38

В столицу придет традиционное лето - синоптики

погода

Фото: Евгения Смолянская

В выходные и на следующей неделе в Москве будет теплая погода, но местами возможны кратковременные дожди, рассказал телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, аномалий в выходные не ожидается. Днем температура воздуха достигнет 27 градусов.

"Со следующей неделе в столице установится самое традиционное лето средних широт умеренной полосы России, - рассказал эксперт. - Атмосферное давление будет даже выше, чем положено по норме. И этот купол медленно, но верно растет вверх, расширяется и старается бороться с этой дождевой облачностью, которая местами начинает кучковаться. В Московском регионе установился почти бархатный сезон".

По его словам, баланс двух стихий сохранится. Большую часть предстоящих суток - субботы и воскресенья - погода будет преимущественно солнечной, но кое-где к вечеру будут формироваться массивы кучевых облаков. Грозы не будет, максимум – не более одного-двух миллиметров осадков.

"Интервью": Евгений Тишковец - о погоде на предстоящие выходные

По словам эксперта, загорать можно будет и всю следующую неделю.

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В водоемах температура воды уже не ниже 20 градусов, а за выходные прогреется до 22 градусов.

Что касается солнечной активности, то оно находится в спокойном состоянии. Всю следующую неделю никаких деформаций магнитного поля земли не ожидается.

Кроме того, на следующей неделе восточным ветром в столице будет сформирована комфортная прохлада скандинавского типа погоды.

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