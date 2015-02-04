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Москва 24

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Общество

04 февраля 2015, 08:23

В среду в столице ожидается небольшой снег и до 5 градусов мороза

погода снег облачность

"Утро": В среду Москва останется в центре циклона

В среду, 4 февраля, в столице ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Накануне днем Москву накрыл активный южный циклон с большим запасом влаги и тепла, которые спровоцировали интенсивные снегопады с метелями и резким ветром. В столице за 12 часов количество осадков составило 7-9 мм, еще 1-2 мм выпало прошедшей ночью.

"Настоящая зимняя погода, если бы не температура воздуха, которая хоть и перешла на отрицательные значения, остается пока значительно выше климатической нормы. Засыпав Центральную Россию снегом и напомнив о зиме, циклон ослабел и начал заполняться, медленно смещаясь на северо-восток.. Сегодняшним днем столичный регион останется под влиянием вихря, но окажется в его тыловой части. При такой ситуации преобладание облачной погоды сохранится, время от времени будет приниматься небольшой снег. При этом ветры северного направления начнут затягивать холодный воздух, постепенно понижая температуру", - рассказали в центре "Фобос".

Днем температурный фон изменится мало и пока останется выше характерных для начала февраля значений (на 5-6 градусов). В столице ожидается до 5 градусов мороза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 743 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 94%.

Предстоящей ночь будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

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